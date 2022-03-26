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26 Mart 2022 Cumartesi 15:07:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 15:07:00

İkisine de mutluluklar

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En son dijitalde yayınlanan 'Yetiş Zeynep' dizisinde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu, Bebek'te köpeği ile beraber yürüyüş yaparken görüntülendi.

Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda 'Maske Kimsin Sen?' programında tanıştığı Kubilay Aka'yla sahilde yürürken Doğu Demirkol tarafından görüntülenmişti. İkilin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Bekiroğlu, "Kubilay benim arkadaşım, Hayatımda kimse yok şu an" diyerek kalbinin boş olduğunu söyledi. Aranjör eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın birliktelikleri hakkında Bekiroğlu, "Çağrı ve Biran'a da mutluluklar diliyorum" dedi.

Etiketler : yetiş zeynep aslı bekiroğlu kubilay aka
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