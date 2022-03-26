İkisine de mutluluklar

Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda 'Maske Kimsin Sen?' programında tanıştığı Kubilay Aka'yla sahilde yürürken Doğu Demirkol tarafından görüntülenmişti. İkilin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Bekiroğlu, "Kubilay benim arkadaşım, Hayatımda kimse yok şu an" diyerek kalbinin boş olduğunu söyledi. Aranjör eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın birliktelikleri hakkında Bekiroğlu, "Çağrı ve Biran'a da mutluluklar diliyorum" dedi.