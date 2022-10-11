İkinci sezon çekimleri başladı

Kadrosunda Yiğit Özşener, Furkan Andıç ve Gizem Karaca gibi isimlerin yer aldığı dijitalde yayınlanan 'Bozkır' dizisinin ikinci sezon hazırlıkları tamamlandı. Yapım ekibi Eskişehir'de kamera karşısına geçti. Oyuncular setin ilk gününde heyecanlarını paylaşırken kameralara neşeli görüntüler yansıdı. Yapımını ARC Film'in üstlendiği dizide, gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan bir başkomiser ve ekibinin hikayesi anlatıyor.

