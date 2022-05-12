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12 Mayıs 2022 Perşembe 09:47:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 09:47:00

İkinci projeye imza attı

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Ekranlara veda etmeye hazırlanan 'Oğlum' dizisinde yer alan oyuncu Songül Öden setlere ara vermiyor.

Ekranlara veda etmeye hazırlanan 'Oğlum' dizisinde yer alan oyuncu Songül Öden setlere ara vermiyor. Oyuncu, Melis Sezen ve Halit Ergenç'in başrolünde yer alacağı dijitalde yayınlanacak olan 'Numen' adlı diziye dahil oldu. Medyapım imzalı projede Songül Öden, Ergenç'in hastalığından dolayı yaptığı buluşla telepatik yöntemle iletişim kurduğu eşine hayat verecek. Oyuncu, yaz aylarında Aras Bulut'un başrolünde yer alacağı 'Atatürk' dizisinde canlandıracağı 'Zübeyde Hanım'a için kamera karşısına geçecek.

Etiketler : İkinci projeye imza attı Songül Öden Melis Sezen ve Halit Ergenç
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