İkinci kız yolda!

Son olarak 'Mucize Doktor' adlı dizide rol alan Seda Bakan yeniden annelik heyecanı yaşıyor. Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu hamile olduğunu söyledi. Leyla adında bir kızı olan oyuncu sosyal medya hesabından ikinci kez kızı olacağını açıkladı. Bakan, belirginleşen karnıyla yayınladığı fotoğrafının altına, "Yeni kız bebek yükleniyor. Dördüncü ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" notunu düştü.

