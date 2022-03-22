İkinci kez karantinada

'Kuruluş Osman' dizisinde Malhun Hatun rolüne hayat veren oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Oyuncu evinde izole olarak karantinaya girdi. Atiksoy'un kendisi gibi oyuncu olan nişanlısı Berk Oktay'ın da geçen hafta testi pozitif çıkmıştı. Çift, Sonbaharda dünyaevine girmeye hazırlanıyor.