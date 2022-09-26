İkinci kez Hatay'da

Atiye, İstanbul'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Hatay Günleri" etkinlikleri kapsamında Maltepe'de sahne aldı. İkinci kez Hataylılarla buluşan Atiye, ''Bu özel günde sahnede olmaktan çok mutluyum ve de heyecanlıyım. Bende Hatay'lıyım. Tüm Hatay'lıları çok seviyorum. Bu gece bol bol dans edip, eğleneceğiz'' dedi. Havanın soğuk olmasına rağmen 10 bin kişinin izlediği konserde Atiye, bir ara darbuka çalarak izlemeye gelenlerin içini ısıttı.