İkinci kez annelik için geri sayımda

İkinci kez annelik için geri sayımda

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, geçtiğimiz hafta bebek beklediğini duyurmuştu. Hamileliğinin 6. ayına giren Kara, büyüyen karnını "5. ay bitti!" notuyla paylaştı. Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamadı.

