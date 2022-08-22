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22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:00:00

İkinci kez annelik için geri sayımda

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Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, geçtiğimiz hafta bebek beklediğini duyurmuştu.

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, geçtiğimiz hafta bebek beklediğini duyurmuştu. Hamileliğinin 6. ayına giren Kara, büyüyen karnını "5. ay bitti!" notuyla paylaştı. Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamadı.

Etiketler : burcu kara hamilelik hamile annelik ali çınar fırat parlak
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