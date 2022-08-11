İkilinin mesafe sorunu

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in dijital platformda 30 milyon liraya anlaştığı 'Yılbaşı' adlı projesinde yer alan oyuncu İrem Sak, sevgilisi Furkan Korkmaz'la Etiler'de görüntülendi. ABD, NBA basketbol takımlarından Philadelphia'da forma giyen Furkan Korkmaz'la ilgili Sak'a habercilerin, "Uzak ilişki yaşamak zor oluyor mu?" sorusuna, "Oluyor" derken Korkmaz ise, "Her ilişkinin zorlukları var. Bizimki de mesafe olsun başka sorunlar olmasın" dedi.