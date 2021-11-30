30 Kasım 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 12:00:00
İki milyonluk anlaşma
Başrolünü Serenay Sarıkaya'yla paylaştığı 'Şahmaran' dizisinin çekimlerine devam eden Burak Deniz, 2 yeni reklam anlaşmasına imza attı.
Başrolünü Serenay Sarıkaya'yla paylaştığı 'Şahmaran' dizisinin çekimlerine devam eden Burak Deniz, 2 yeni reklam anlaşmasına imza attı. Oyuncu, global bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. Aynı zamanda bir diş fırçası markasıyla da 6 aylık dijital reklam anlaşması yapan oyuncunun iki proje için 2 milyon lira alacağı öğrenildi.