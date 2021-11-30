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30 Kasım 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 12:00:00

İki milyonluk anlaşma

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Başrolünü Serenay Sarıkaya'yla paylaştığı 'Şahmaran' dizisinin çekimlerine devam eden Burak Deniz, 2 yeni reklam anlaşmasına imza attı.

Başrolünü Serenay Sarıkaya'yla paylaştığı 'Şahmaran' dizisinin çekimlerine devam eden Burak Deniz, 2 yeni reklam anlaşmasına imza attı. Oyuncu, global bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. Aynı zamanda bir diş fırçası markasıyla da 6 aylık dijital reklam anlaşması yapan oyuncunun iki proje için 2 milyon lira alacağı öğrenildi.

Etiketler : İki milyonluk anlaşma Serenay Sarıkaya Şahmaran Burak Deniz
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