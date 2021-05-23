İki milyon sonrası yeni single

'Unutuverdim' single'ı ile 2 milyon izlenen İpek Demir, yeni single'ı "Çaresi Aşk"ı, Goed Music etiketiyle dijital platformlarda beğeniye sundu. Zeki Güner'in imzasını taşıyan "Çaresi Aşk"ın düzenlemesini Taner Çalık yaptı. İpek Demir, şimdiye kadar gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti.