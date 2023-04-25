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25 Nisan 2023 Salı 08:03:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 08:03:00

İki konserle bayram coşkusu

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Linet, bayramda hem İzmir hem de KKTC'de konser verdi. İki konserinde de müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Linet, finallerde bis yaparak, konuklara veda etti.

Linet, bayramda hem İzmir hem de KKTC'de konser verdi. İki konserinde de müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Linet, finallerde bis yaparak, konuklara veda etti. Linet, ''Şarkılarımla sizlere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatabildiysem benim en güzel bayram hediyem budur. Sizlerin yoğun ilgisi ve sevgisine her zaman layık olmaya çalışıyorum'' dedi. Şarkıcı parçaları kadar giydiği kıyafetlerle hayranlarından tam not aldı.

Etiketler : İki konserle bayram coşkusu Linet KKTC
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