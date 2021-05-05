İki kadın bir adam

'Kardeşlerim' dizisinde oynayan Halit Özgür Sarı ile 'Masumiyet'in yıldızı İlayda Alişan'ın birlikteliği yeni iddiaların da ortaya çıkmasına neden oldu. En son 'Ramo'da oynayan Devrim Özkan, eski erkek arkadaşı Sarı ile yakın arkadaşı Alişan'ın kendisini aldattığını iddia etti. Hem dostu hem de sevgilisi tarafından ihanete uğrayan Devrim Özkan, ne kadar çok sevse de ilişkisini bitirdiğini takipçilerine anlattı. İki tarafın da bu durumu inkar ettiğini belirten genç oyuncu, ''İyi ve şerefli insanlar umarım hâlâ vardır' diyerek eski sevgilisini ve Alişan'ı Allah'a havale ettiğini söyledi.

