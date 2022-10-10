İki isim dışında kimseyle çalışmam

Cenk Eren, Maslak'ta bir mekânda sevilen parçalarını seslendirdi. Şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen misafirlerine müzik ziyafeti çeken Eren, ''Türkiye'nin en şanslı erkek solistlerindenim. Hülya Avşar ve Ajda Pekkan gibi Türkiye'nin en iyi iki kadın starıyla aynı sahneyi paylaşıyorum. Bu yüzden kendimi ayrıcalıklı ve özel hissediyorum. Zaten bende bu iki isim dışında kimseyle çalışacağımı sanmıyorum'' sözleriyle dikkat çekti.