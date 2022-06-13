İki iğneyle sahnede

90'lı yıllara damga vuran Bendeniz, uzun bir aradan sonra sahneye çıktı. SahraZen'de hayranlarıyla şarkılarını söyleyen Bendeniz, yaşadığı sağlık problemine rağmen sahnesini iptal etmedi. Tam olarak iyileşmediğini belirten şarkıcı, konser öncesi iki kez iğne vurulduğunu açıkladı. Sahnede ilk olarak 'Neler olacak" şarkısını seslendiren Bendeniz, konser sırasında sürpriz yaparak bir ara baterinin başına geçti.