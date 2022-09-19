İki gram beyni kalmış

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmuyor. Kendisine dilenci denmesini affetmeyen Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da başvurarak fenomen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ronay, sosyal medyadan Erbil hakkında paylaşımlarda bulundu. Ronay ilk önce, "Ben kimsenin saygınlığına zarar vermedim, siz kendi kendinizi yaptığınız hareketlerle zaten rezil ediyorsunuz" yazarken, "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınızı kızınızdan küçük insanları Tiktok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın" notunu düştü.