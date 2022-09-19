VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü'nü gözaltına aldı
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 59'a çıktı
Sinop'ta çeltik hasadına başlandı
Makine ihracatı 8 ayda 16,1 milyar doları aştı
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den 'Enerjide Türkiye'nin önü açılacak' mesajı
Kraliçe 2. Elizabeth'in son yolculuğu
MKE Ankaragücü'nde galibiyet sevinci yaşanıyor
THY'nin kabin memuru alımı ilanına 50 binden fazla kişi başvurdu
Ermenistan'ın yeniden saldırganlaşması, istediği sonuçları getirmedi
Ukrayna savaşı ve Rusya yaptırımlarının Almanya'ya etkileri
Mısır'da 4 bin yıl öncesine dayanan tarihi mezarlar antik döneme ışık tutuyor
Yerli bomba atar Azerbaycan yolunda!
Bakan Kurum duyurdu: Başvurular 3,5 milyona yaklaştı
ABD'den Çin'e sert yanıt!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan net mesaj
Sanatçı Ahmet Özhan'dan dikkat çeken LGBT yorumu
Abdülhamid Han ve Oruç Reis'e yakın takip!
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi
6'lı masada Kılıçdaroğlu huzursuzluğu
Avrupalı kışı Türkiye'de geçirecek
Çipras'tan çarpıcı 'Türkiye' açıklaması
"CHP adayına kesin karar verdi"
Doğal gaz faturasında yüzde 80 destek
TASC, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Türk toplumunu New York'ta bir araya getirdi
19 Eylül 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 11:30:00

İki gram beyni kalmış

ABONE OL

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmuyor. Kendisine dilenci denmesini affetmeyen Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da başvurarak fenomen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmuyor. Kendisine dilenci denmesini affetmeyen Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da başvurarak fenomen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ronay, sosyal medyadan Erbil hakkında paylaşımlarda bulundu. Ronay ilk önce, "Ben kimsenin saygınlığına zarar vermedim, siz kendi kendinizi yaptığınız hareketlerle zaten rezil ediyorsunuz" yazarken, "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınızı kızınızdan küçük insanları Tiktok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın" notunu düştü.

Etiketler : İki gram beyni kalmış Mehmet Ali Erbil Ece Ronay
Ekrana geri sayım

Ekrana geri sayım
Allı Turnam performansı

Allı Turnam performansı
Gözde çift ilk kez ortak projede

Gözde çift ilk kez ortak projede
‘Zeytin Ağacı' müjdesi

‘Zeytin Ağacı' müjdesi
‘Baba'dan ‘Cennetin Çocukları'na transfer

‘Baba'dan ‘Cennetin Çocukları'na transfer
Bambaşka Zeynep

Bambaşka Zeynep
Flamenkodan türkülere

Flamenkodan türkülere
Eşsiz tercih

Eşsiz tercih
Alkol tedavisi gördüm

Alkol tedavisi gördüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes