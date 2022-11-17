İki Gökçe Kırgız arasında kukuk savaşı

İki Gökçe Kırgız arasındaki 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısı arasında sular durulmuyor. Gökçe Kırgız Durukan, kendisinin adını kullandığını iddia ettiği ve üzerinden haksız kazanç sağladığını söylediği şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e açtığı dava İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, marka hakkına ihlal ve tecavüz olduğu belirtilerek duruşmayı erteledi.