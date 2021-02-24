İki bin dolarlık çizme

Selin İmer ile Mustafa Ceceli çifti, önceki gün Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nikah törenine katıldı. Gecede İmer'in 2 bin dolar değerindeki kovboy çizmeleri dikkat çekti. Dsquarde marka ayakkabısıyla gecenin konuşulan kombinesine imza atan İmer, Isabel Marat marka çantasına da 900 dolar verdi.