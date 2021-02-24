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24 Şubat 2021 Çarşamba 09:42:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 15:11:00

İki bin dolarlık çizme

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Selin İmer ile Mustafa Ceceli çifti, önceki gün Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nikah törenine katıldı.

Selin İmer ile Mustafa Ceceli çifti, önceki gün Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nikah törenine katıldı. Gecede İmer'in 2 bin dolar değerindeki kovboy çizmeleri dikkat çekti. Dsquarde marka ayakkabısıyla gecenin konuşulan kombinesine imza atan İmer, Isabel Marat marka çantasına da 900 dolar verdi.

Etiketler : Selin İmer Mustafa Ceceli Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı
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