İki ay sonra ayrılık

Birlikteliklerini 'Uyanamam' adlı şarkıyla ilan eden Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkisine nazar değdi. Bir süredir gözlerden uzak mutluluklarını yaşayan çiftin, ayrıldıkları öğrenildi. Anlaşmazlıklar nedeniyle 2 ay sonra ayrılık kararı alan ikili, birlikteliklerine arkadaş olarak devam etme kararı aldı. Berrak Tüzünataç, ayrılık sonrası ise kendisini detoks kampına attı. Güzel oyuncu, gittiği detoks kampıyla sporundan, yeme-içmeye kadar kendine özel olarak hazırlanan programları uygulayarak stresten uzak kalacak. Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

