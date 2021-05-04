İki ay sonra ayrılık
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın mutluluğu iki ay sürdü. Tüzünataç, ayrılık sonrası Bodrum'da bulunan bir detoks kampına gitti.
Birlikteliklerini 'Uyanamam' adlı şarkıyla ilan eden Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkisine nazar değdi. Bir süredir gözlerden uzak mutluluklarını yaşayan çiftin, ayrıldıkları öğrenildi. Anlaşmazlıklar nedeniyle 2 ay sonra ayrılık kararı alan ikili, birlikteliklerine arkadaş olarak devam etme kararı aldı. Berrak Tüzünataç, ayrılık sonrası ise kendisini detoks kampına attı. Güzel oyuncu, gittiği detoks kampıyla sporundan, yeme-içmeye kadar kendine özel olarak hazırlanan programları uygulayarak stresten uzak kalacak. Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu birbirlerini takip etmeye devam ediyor.