İhtiyaç sahiplerini tek tek ziyaret etti

Kısa bir süre önce ekranlara veda eden 'Ramo' dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, kapanma öncesi ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı. 17 gün sürecek kısıtlamalar öncesinde hazırlattığı kolileri arabasına yükleten Yıldırım, yardıma muhtaç aileleri ziyaret etti ve kolileri tek tek kendi dağıttı. Oyuncu bu hareketiyle takdir topladı.

