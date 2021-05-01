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01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:00:00

İhtiyaç sahiplerini tek tek ziyaret etti

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Kısa bir süre önce ekranlara veda eden 'Ramo' dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, kapanma öncesi ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı.

Kısa bir süre önce ekranlara veda eden 'Ramo' dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, kapanma öncesi ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı. 17 gün sürecek kısıtlamalar öncesinde hazırlattığı kolileri arabasına yükleten Yıldırım, yardıma muhtaç aileleri ziyaret etti ve kolileri tek tek kendi dağıttı. Oyuncu bu hareketiyle takdir topladı.

Etiketler : murat yıldırım ramo pandemi tam kapanma
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