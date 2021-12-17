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17 Aralık 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 18:00:00

İhtiyaç sahiplerine yardım eli

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Oyuncu Aslıhan Güner, doğum gününü fanlarının duygusal sürpriziyle karşıladı.

Oyuncu Aslıhan Güner, doğum gününü fanlarının duygusal sürpriziyle karşıladı. Oyuncunun bir röportajında, "Özellikle hiçbir çocuğun yiyemediği, tatmadığı besin olmasın. Bütün çocuklar bütün meyvelerin, sebzelerin tüm yiyeceklerin tadına bakabilsin" sözleri Güner'in hayranlarını harekete geçirdi. Oyuncu için her yıl farklı hediyeler hazırlayan fanları kurmuş oldukları bir ekiple ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulundu.


Etiketler : İhtiyaç sahiplerine yardım eli Aslıhan Güner Oyuncu
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