İhanet iddiasında kılıçlar çekildi

İkinci kez ilişkilerine şans verdiği İrem Derici'yi bir kez daha manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi, ortaya çıktı. Müzisyen önceki akşam Maslak'ta ihanet haberlerini reddetti. Belevi, kendisi gibi müzisyen olan İrem Derici'yle önceden ayrıldıklarını söyledi. Popçuyu aldatmadığını belirten Belevi, "Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hâlâ çok seviyorum onu. Onun yüreğiyle ağzından fevrice çıkanlar bir olmaya bilir ben takılmıyorum söylediklerine. Kendisini aldatmadım" açıklamasında bulundu.

yaz sonuna kalmaz irem'i şutlarım

Cem Belevi'nin açıklamaları karşısında İrem Derici sosyal medya hesabından cevap verdi. Popçu, "Elimde ses kayıtları var. 'Yaz sonuna kalmaz onu şutlarım' diye. Sıktı artık bu sahtekarlık. Direkt itiraf ettğini ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez" notunu düştü.