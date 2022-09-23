İhanet gecesi

12 yıldır Başak Kıraç'la evli olan oyuncu Güven Kıraç, Beyoğlu'nda esmer bir güzelle el ele görüntülendi.

En son ekranlara veda eden 'Tövbeler Olsun' dizisinde yer alan oyuncu Güven Kıraç, gecelerde magazin kameralarına fena yakalandı. 2010 yılında Başak Kıraç'la nikâh masasına oturan 62 yaşındaki oyuncu, Beyoğlu sokaklarında başka bir kadınla el ele görüntülendi. Samimi görüntüler sergileyen ikiliden Kıraç, kız arkadaşına eliyle mısır yedirdi. Oyuncu, daha sonra mekânın içerisinde de kız arkadaşını öptü. Çıkışta oyuncu, kameraları görünce kız arkadaşının elini bırakırken yanındaki arkadaşları ise görüntü alınmaması için tepki gösterdi. Habercilerin Güven Kıraç'a evli olduğunun hatırlatıldı, sanatçı ise soruları yanıtsız bıraktı. Kıraç'ın kız arkadaşı ise yüzünü gizledi. Öte yandan Kıraç'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Güven Kıraç 12 yıldır Başak Kıraç'la evli, bir de kız çocuğu var.