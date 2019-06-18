Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden evlilik sinyali!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin Bodrum tatili devam ediyor. İkili, önceki akşam Yalıkavak'ta bulunan Mikail Dede'nin düğününde görüntülendi.

Düğünde sahneye çıkan İdo Tatlıses, üç şarkı söyledi. İdo sahnedeyken sevgilisi Yasemin Şefkatli ise onu cep telefonuyla videoya aldı.



SEVGİLİSİNİN TERİNİ SİLDİ

Yasemin Şefkatli'nin sevgilisinin terini elleriyle silmesi objektiflere böyle yansıdı.



'EVLİLİK' MESAJI

Düğün sonrası mekandan el ele ayrılan çift, evlilik yönündeki soruları, "Şu an ilişkimiz çok güzel gidiyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz" şeklinde yanıtlayarak evliliğin yakın olduğunun mesajını verdi. Yasemin Şefkatli'nin yaklaşık 100 bin TL değerindeki tektaş yüzüğü gözlerden kaçmadı.

"YASEMİN BİR GELİNDE ARADIĞIM BÜTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP"

İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın da bu ilişkiye sıcak baktığı ve gelin adayı için, "Yasemin bir gelinde aradığım bütün özelliklere sahip" dediği duyulmuştu.



AŞK POZU

Şefkatli, geçtiğimiz günlerde sevgilisi İdo Tatlıses ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şefkatli'nin kalp emojisi ile yayınladığı kare çok sayıda yorum ve beğeni almıştı.

"AYAKLARINI YIKARIM"

Geçtiğimiz aylarda İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftine, İpek Tanrıyar'ın “Eşimin eteğini de öperim, ayağını da yıkarım” açıklaması hatırlatılmıştı. Şefkatli, "Ben de İdo'nun ayaklarını yıkarım. Ne olacak ki?" demişti. İdo Tatlıses de sevgilisinin açıklamasının üzerine, "Ben de yıkarım" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin bu açıklaması çok konuşulmuştu.

(Habertürk)