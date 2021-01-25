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25 Ocak 2021 Pazartesi 00:18:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 11:35:00

İdo Tatlıse'ten nişanlısı Yasemin Şefkatli'ye romantik kutlama

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İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin 29. yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

Yasemin Şefkatli, ‘’Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak, severek gerçekleştirmemiz dileğiyle. Mutlu, sağlıklı aşklı yıllar geçirelim sevgilim. Yüzün hep gülsün’’ mesajını yazdı.

Etiketler : İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli magazin
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