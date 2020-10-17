İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nişanlandı! Haberi Derya Tuna verdi

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, üç yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilk adımı attı.



İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, aile arasında yapılan törenle nişanlandı. İdo'nun annesi Derya Tuna, nişan haberini bu sözlerle duyurdu:

"Artık bir oğlum ve bir kızım var... Ailemize hoş geldin güzel kızım"