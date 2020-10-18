İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı

Derya Tuna, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.



Oğlu İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile nişan töreninin hemen ardından düğün alışverişi yapmaya çıkan Derya Tuna, "Kovid-19 sebebiyle düğün yapmayacağız. Yakın dostlarımızın katılımıyla aralık ayında nikah töreni yapmayı planlıyoruz. Malum zaman kısıtlı hanımların hazırlanması uzun sürüyor, bu sebepten alışveriş turları başladı" diye konuştu.