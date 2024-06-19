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19 Haziran 2024 Çarşamba 11:43:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 11:43:00

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli kavga sonrası evlenme kararı almışlar

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile sevgili oldukları döneme ilişkin "İki yüzük aldı ama hiç teklif etmedi. Bir kavgamızdan sonra sadece barışmak için ‘Hadi evlenelim' demeyi tercih etti." dedi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, YouTube'da 'Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri' programına konuk oldu. Geçtiğimiz ocak ayında ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına alan çiftten Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in kendisine iki kez tek taş yüzük aldığını ama evlenme teklifi alamadığını şu sözlerle anlattı:

ALTINCI AYI KUTLADI

"İdo, bana doğum günlerimde iki kere yüzük aldı. Ben hepsinde evlenme teklifi bekledim. Tek taş veriyorsa evlenme teklifi etmesi lazım. Bir gün İdo'nun yurt dışı turnesine gittik. Baya pastalar, balonlar hazırlanmış; ben de o gün evlenme teklifi bekliyorum. Beni çağırdı sahneye '6. ayımız kutlu olsun aşkım' dedi ve elime bir çiçek verdi."

TEK BİR GÜLLE GELDİ

Şefkatli, eşiyle yaşadıkları bir kavga sonrası evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "Evde kavga ettik, sonra geldi yukarı 'Bir şey konuşmam lazım' diyerek içeri girdi. Elinde bahçeden bir gül koparmış 'Hadi gel evlenelim' dedi. Kavga sonrası barışmak için" dedi.

Etiketler : ido tatlıses yasemin şefkatli tek taş evlenme teklifi
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