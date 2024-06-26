İdo Tatlıses: Çocuklar için sabah 7'de uyanıyorum
İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzisyen olan oğlu İdo Tatlıses, önceki akşam Bodrum Catamaran'da sahne aldı.
Geçtiğimiz ocakta ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına alan İdo Tatlıses, "2 bebek olunca çalışmam lazım" dedi. Eşi Yasemin Şefkatli'yle çocuklarına baktıklarını belirten Tatlıses, uykusuz geceler geçirdiğini söyledi. İdo Tatlıses, "Benim şu an çok uykum var, esniyorum deli gibi. Her sabah 7 gibi ayaktayız, Yasemin daha da erken kalkıyor" dedi.