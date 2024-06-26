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26 Haziran 2024 Çarşamba 22:28:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 22:28:00

İdo Tatlıses: Çocuklar için sabah 7'de uyanıyorum

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İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzisyen olan oğlu İdo Tatlıses, önceki akşam Bodrum Catamaran'da sahne aldı.

Geçtiğimiz ocakta ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına alan İdo Tatlıses, "2 bebek olunca çalışmam lazım" dedi. Eşi Yasemin Şefkatli'yle çocuklarına baktıklarını belirten Tatlıses, uykusuz geceler geçirdiğini söyledi. İdo Tatlıses, "Benim şu an çok uykum var, esniyorum deli gibi. Her sabah 7 gibi ayaktayız, Yasemin daha da erken kalkıyor" dedi.

Etiketler : Ibrahim Tatlıses Ido Tatlıses Bodrum Catamaran
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