İcra takibinden Mutlu!

Oyuncu Ceren Hindistan'ın kendisine hakaret ettiği ve özür dilemediği iddiasıyla 7 bin lira tazminat kazanan Lerzan Mutlu, parasını alamadığı gerekçesiyle bu kez 20 bin liralık icra davası açtı.

Sanatçı Lerzan Mutlu ve Ceren Hindistan arasındaki hakaret davasında sular durulmuyor. İstanbul Anadolu Mahkemesi'nde yaklaşık iki yıldır devam eden davada mahkeme şarkıcıyı haklı bularak oyuncunun 7 bin lira manevi tazminatı faiziyle birlikte ödemesine hükmetmişti. Mutlu, kazandığı tazminat ücretini alamadığı iddiasıyla Hindistan'la bir kez daha karşı karşıya geldi. İcra Müdürlüğü'ne başvuran şarkıcı, oyuncunun tazminatını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Lerzan Mutlu'nun dilekçesinde tazminat miktarı, avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte toplam 20 bin 90 TL Ceren Hindistan'dan alacaklı olduğu ifade edildi. İkili arasında Mutlu'nun, bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında Hindistan'ın işadamı Ümit Aslan'la yaptığı imam nikahlı evliliğiyle ilgili eleştiride bulunmuştu. Hindistan'da sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin iki seviyesizi çıkmış bizi eleştiriyor. Hangi vasıfla? Hayat bizim dedikodusu sizin, hayırdır? İmam nikâhlı da olurum resmi nikâhlı da. Allah sizin belanızı versin!" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Neslihan KESKİN