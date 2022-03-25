VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
Başkan Erdoğan'dan Kritik NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
MIXX Awards Türkiye Ödülleri Sahiplerini Buldu
Yeni mülteci krizine dikkat çekti
Karadeniz'de büyük tehlike
Zelenski'den AB'ye sitem: Geç kaldınız
Türkiye dünya devleri listesinde!
Dünyayı ayağa kaldıracak açıklama: İlk kez denedik
Çin'den misilleme uyarısı: Burası Ukrayna değil
Gülşen'i konuşmak yasak
Çağla'yı etkilemenin formülü:BAŞARI
Gündemde ayrılık yok
Eski Burcu dönüyor
Aslı'ya kardeş uyarısı
İcra takibinden Mutlu!
Sağanak ve kar geliyor
Johnson'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
Ukrayna'dan '9 Mayıs' iddiası
Çocuklarda adenovirüs göz kapağını bile tutuyor
Bahar yorgunluğu öfke kontrolünü zorlaştırıyor
Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalık
Akdeniz diyeti çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -25 Mart
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel hakkında 'yakalama kararı' çıkarıldı
25 Mart 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 10:00:00

İcra takibinden Mutlu!

ABONE OL

Oyuncu Ceren Hindistan'ın kendisine hakaret ettiği ve özür dilemediği iddiasıyla 7 bin lira tazminat kazanan Lerzan Mutlu, parasını alamadığı gerekçesiyle bu kez 20 bin liralık icra davası açtı.

Oyuncu Ceren Hindistan'ın kendisine hakaret ettiği ve özür dilemediği iddiasıyla 7 bin lira tazminat kazanan Lerzan Mutlu, parasını alamadığı gerekçesiyle bu kez 20 bin liralık icra davası açtı.

Sanatçı Lerzan Mutlu ve Ceren Hindistan arasındaki hakaret davasında sular durulmuyor. İstanbul Anadolu Mahkemesi'nde yaklaşık iki yıldır devam eden davada mahkeme şarkıcıyı haklı bularak oyuncunun 7 bin lira manevi tazminatı faiziyle birlikte ödemesine hükmetmişti. Mutlu, kazandığı tazminat ücretini alamadığı iddiasıyla Hindistan'la bir kez daha karşı karşıya geldi. İcra Müdürlüğü'ne başvuran şarkıcı, oyuncunun tazminatını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Lerzan Mutlu'nun dilekçesinde tazminat miktarı, avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte toplam 20 bin 90 TL Ceren Hindistan'dan alacaklı olduğu ifade edildi. İkili arasında Mutlu'nun, bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında Hindistan'ın işadamı Ümit Aslan'la yaptığı imam nikahlı evliliğiyle ilgili eleştiride bulunmuştu. Hindistan'da sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin iki seviyesizi çıkmış bizi eleştiriyor. Hangi vasıfla? Hayat bizim dedikodusu sizin, hayırdır? İmam nikâhlı da olurum resmi nikâhlı da. Allah sizin belanızı versin!" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Neslihan KESKİN

Etiketler : İcra takibinden Mutlu Ümit Aslan Ceren Hindistan
Fotoşopla boyunu uzattı

Fotoşopla boyunu uzattı
Ayrılık kararı

Ayrılık kararı
Aşk-ı Ada

Aşk-ı Ada
Dünya'yla Benim Aramda'nın Kenan'ı

Dünya'yla Benim Aramda'nın Kenan'ı
Tiyatroyu para için yapmıyorum

Tiyatroyu para için yapmıyorum
Çocuklar gibi şenler

Çocuklar gibi şenler
Antonia Banderas'tan övgü

Antonia Banderas'tan övgü
Listelerde bir ‘Güzellik'

Listelerde bir ‘Güzellik'
Dizi için sakallar gitti

Dizi için sakallar gitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER