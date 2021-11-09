'Menajerimi Ara' dizisi çekimleri sürerken meme kanserine yakalandığını öğrenen ve uzun süredir kemoterapi gören oyuncu Canan Ergüder, tedavisini tamamladı. Hastalık sürecinde eşi Kenan Ece başta olmak üzere tüm sevenlerinden destek gören Ergüder, saçlarına veda etmek durumunda kalmıştı. 44 yaşındaki oyuncu, kısa saçlı haliyle de beğeni toplarken yayınladığı fotoğrafın altına, "İçimde yaşayan bir çocuk var adlı çalışma" notunu düştü.

