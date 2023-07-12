İcardi'yle hedefi bir milyar

Simge, futbolcu Mauro İcardi'nin yeniden Galatasaray forması giyecek olmasıyla yaşadığı mutluluğu, "Aşkın Olayım daha çok çalacak. Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım İcardi'ciğim" diyerek paylaştı.

Şarkıcı Simge Sağın, 'Aşkın Olayım' ile özdeşleşen yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin yeniden Galatasaray takımında forma giyecek olmasına sevindiğini söyledi. Nişantaşı City's'de objektiflere yansıyan şarkıcı, "Ben çok sevindim. Benim şarkım daha çok çalacak. Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım Icardi'ciğim" diyerek, sevinç çığlığı attıktan sonra "Şarkının değerinin bulmadığını düşünüyordum ama öyle bir şey oldu ki üstünün üstü oldu. 7'den 70 herkes dinliyor" dedi.

FORMUNU ARALIKLI ORUCA BORÇLU



41 yaşındaki Simge, formunun sırrının aralıklı oruç tutmak olduğunu söyledi. Sağın, "Sağlıklı olduğunu öğrendiğimden beri yıllardır yarı oruç tutuyorum. Hem genç tutuyor hem şekerim çıkmıyor. Bütün gün kendimi aç bırakmıyorum. Hamur işi ve şekerli bir şey tüketmiyorum" dedi. Sağın, habercilerin, "Hayatınızda eksik dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna, "Aşk yok. İş var. Yazan da yok. Aşka zamanım yok. Zamanım olsa da iki gün İstanbul'dayım beş gün yokum. Hangi erkek idare edebilir?" diyerek cevap verdi.