İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak Tatlıses'in sözlerine yanıt: O zaman herkes eteğindeki taşları döksün

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Merve Şahin ve Melis Özcan'ın sunduğu Sorgu Sual'e konuk oldu. Çıtak, babası hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olurken, İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi.



Geçtiğimiz günlerde Sorgu Sual'de Merve Şahin ve Melis Özkan'ın sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak Tatlıses, "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna, "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman." yanıtını vermişti. Bu yanıtıyla magazin gündemini sallayan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi.

"SİZ HER ŞEYİ BİLMİYORSUNUZ"

Söylemezsem Olmaz programında yaşananları yorumlayan Seren Serengil'e İbrahim Tatlıses'ten mesaj geldi. Serengil'in iddiasına göre Tatlıses, kızının hakkındaki söylemlerine, "Siz her şeyi bilmiyorsunuz, bilemezsiniz! Ben çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum bir baba olarak? Sadece onların anlattıklarını üzülerek dinlerim. O zaman herkes eteklerindeki taşları döksün." ifadelerini kullandı.