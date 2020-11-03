İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten şaşırtan haber... Levent Dörter ile nikahı yine ertelendi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, evlilik hazırlığında olduğu Levent Dörter ile birlikte önceki akşam Karaköy'deydi.
Dilan Çıtak Tatlıses ve evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs salgını nedeniyle erteledikleri düğünü bir kez daha ileri tarihe aldıklarını söyledi. Çıtak, “Biz bu yola girmek istiyoruz, şanssızlıklar oluyor o yüzden akışına bıraktık” derken Levent Dörter ise, “Biz bıraktık bir imzalık işimiz var o imzayı da en güzel anda moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz” dedi.