Dilan Çıtak Tatlıses ve evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs salgını nedeniyle erteledikleri düğünü bir kez daha ileri tarihe aldıklarını söyledi. Çıtak, “Biz bu yola girmek istiyoruz, şanssızlıklar oluyor o yüzden akışına bıraktık” derken Levent Dörter ise, “Biz bıraktık bir imzalık işimiz var o imzayı da en güzel anda moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz” dedi.