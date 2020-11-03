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03 Kasım 2020 Salı 14:29:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 09:20:00

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten şaşırtan haber... Levent Dörter ile nikahı yine ertelendi

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, evlilik hazırlığında olduğu Levent Dörter ile birlikte önceki akşam Karaköy'deydi.

Dilan Çıtak Tatlıses ve evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs salgını nedeniyle erteledikleri düğünü bir kez daha ileri tarihe aldıklarını söyledi. Çıtak, “Biz bu yola girmek istiyoruz, şanssızlıklar oluyor o yüzden akışına bıraktık” derken Levent Dörter ise, “Biz bıraktık bir imzalık işimiz var o imzayı da en güzel anda moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz” dedi.

Etiketler : Dilan Çıtak Tatlıses Levent Dörter nikah düğün İbrahim Tatlıses evlilik hazırlığı
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