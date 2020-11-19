19 Kasım 2020 Perşembe 17:19:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 17:19:00
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak oyunculuk için ilk adımı attı
Dilan Çıtak, yakın arkadaşı Çağlayan Topaloğlu ile Nişantaşı'ndaydı.
Bu aralar babası İbrahim Tatlıses'in şarkılarından oluşan albümünün heyecanını yaşadığını söyleyen Dilan Çıtak, aynı zamanda oyunculuk teklifleri de aldığını söyledi: ''İki diziden teklif geldi. Senaryoları okuyorum.''
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