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19 Kasım 2020 Perşembe 17:19:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 17:19:00

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak oyunculuk için ilk adımı attı

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Dilan Çıtak, yakın arkadaşı Çağlayan Topaloğlu ile Nişantaşı'ndaydı.

Bu aralar babası İbrahim Tatlıses'in şarkılarından oluşan albümünün heyecanını yaşadığını söyleyen Dilan Çıtak, aynı zamanda oyunculuk teklifleri de aldığını söyledi: ''İki diziden teklif geldi. Senaryoları okuyorum.''

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