İbrahim Tatlıses'den dikkat çeken çıkış: Aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım
Kaynak: Akşam
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla son zamanlarda sürekli gündeme gelen İbrahim Tatlıses, son yaptığı paylaşımla da dikkatlerini üzerine çekti. Son dönemde evlatlarıyla sıkıntılar yaşayan İbrahim Tatlıses 'Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 yeter de artar bile' dedi.
İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu. Tatlıses, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar." dedi.
Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İbrahim Tatlıses, son mesajıyla yine gündem oldu. Tatlıses, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" dedi.
Tatlıses'in bu mesajına yorum yağdı. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in tam 7 tane çocuğu var.
Adalet Durak'tan üç: Ahmet, Gülden, Gülşen. Perihan Savaş'tan bir: Melek Zübeyde, Derya Tuna'dan bir: İdo. Işıl Çıtak'tan bir: Dilan Çıtak. Son olarak Ayşegül Yıldız'dan da Elif Ada adında bir kızı var.
- İbrahim Tatlıses'den dikkat çeken çıkış: Aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım
- Nihat Doğan'ın acı günü! Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu
- Şeyma Subaşı: Umursamayacak kadar gencim
- Adriana Lima'nın makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi
- Kerem Bursin rol arkadaşı Hande Erçel'in pozunu kıskandı
- Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli 5 aylık hamile