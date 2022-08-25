İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde bugün saat 10.30 sıralarında İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu panelvan tipi minibüs ile karşı yönden gelen kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar, şarampole yuvarlandı, minibüs alev aldı. Yardıma koşan çevredekilerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Kazada İbrahim Tatlıses ile koruması, şoföre ve arkadaşı ile kamyon şoförü yaralandı.

ARACIN ÇEVRESİNE ÇARŞAF GERİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan İbrahim Tatlıses ile 2 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, önce vinç ile önce şarampolden çıkarıldı. Basın mensuplarının görüntü almasını istemeyen yakınlarının talebi üzerine zabıta ekipleri, aracın çevresine çarşaf gerdi.

TATLISES'İN BİLİNCİ AÇIK

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu özel aparatlarla aracın kapısı söküldü. Önce, diğer 2 yaralı çıkarıldı, ardından İbrahim Tatlıses kurtarıldı. Tatlıses, sedyeye alınıp, hazır bekleyen ambulansa taşındı. Yaralılar, Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık olduğu belirtildi.

SAHNEYE ÇIKACAĞI RESTORANA GİDİYORDU

İbrahim Taltlıses'in akşam saatlerinde Yalıkavak'ta sahneye çıkacağı restorana giderken kazanın yaşandığı ifade edildi. Kaza sırasında İdo Tatlıses'in de cipiyle minibüsün önünde ilerlediği bildirildi.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İbrahim Tatlıses dahil 6 kişinin yaralandığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyonun, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35 GH 063 plakalı ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobilin ön kısmına çarptığı, kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi.

Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Diğer 3 yaralının kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DEMET AKALIN, HASTANEYE GELDİ

Öte yandan Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, kazada yaralanan İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü Bodrum'daki özel hastanede ziyaret etti.

TATLISES'İN KAZA SONRASI İLK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından ilk görüntüleri paylaşıldı. Tedavi gördüğü hastanede hasta yatağında Tatlıses'in 'Ağrı Dağı'ın eteğinde' türküsünü söylediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tatlıses'in menajeri Polat Yağcı sosyal medya hesabından Tatlıses'in türkü söylediği o anların videosunu, 'Allah'a Çok şükür' mesajıyla paylaştı.

İbrahim Tatlıses de kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. Tatlıses hikayesinde, "Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam restoranda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TATLISES'E 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.

AHMET TATLI: DOKTORLARLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA SAHNEYE ÇIKABİLİR

İbrahim Tatlıses'in tedavisi sürerken, oğlu Ahmet Tatlı da hastane önünde açıklama yaptı. Tatlı, "Polat Yağcı beni aradı, olay yerine gittim. Durum bayağı kötüydü. İtfaiye ekipleri çalışıyordu. Şimdi yanından çıktım, doktorlarla görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi, gerçekten büyük bir kaza. Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde. Allah'ın takdiri, buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir. Doktorlar öyle söyledi. Polat aradığında koşa koşa yanına gittim. İnsanın yüreğine oturuyor. Aracın yanına kadar girdim. Rabb'im bir daha yaşatmasın" dedi.