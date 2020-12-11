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11 Aralık 2020 Cuma 19:26:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 15:52:00

İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya için ayrılık iddiası... Takip etmeyi bıraktı, fotoğraflar silindi

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'İbo Show' programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı iddia edildi.

Dokuz yıl aradan sonra 'İbo Show' ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya’nın araları bozuldu. İddialara göre, yaşamını İzmir’de sürdüren Tatlıses’in genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarında tartışma çıktığı söylendi. Karakaya, Tatlıses’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve usta sanatçı ile fotoğraflarını da sildi. Tatlıses'ten ayrıldığı konuşulan Gülçin Karakaya'nın, İzmir'de ailesinin yanına gittiği belirtildi. İmparator lakaplı türkücü, Gülçin ile ilgili bir röportajında "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda’ demediler. Şimdi ‘Gülçin kimdir?’ diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?” demişti.

 

Etiketler : brahim Tatlıses Gülçin Karakaya İbo Show ayrılık İmparator
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