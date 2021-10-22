Bir süredir kendisinden 43 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile birlikte olan Tatlıses'in aşkı tam gaz devam ediyor. Sanatçı, sosyal medya hesabından Karakaya'yla el ele bir fotoğraf karesini yayınladı. Tatlıses, gönderisinin altına, "Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebi derya bizimki de lebi orman" notunu düştü. Sanatçının paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni yapıldı.