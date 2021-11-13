AVM'de köşe kapmaca

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Edwina Sponza'yla önceki gün objektiflere yansıdı. İstinyePark alışveriş merkezine ayrı ayrı gelen ikili, yine ayrı ayrı muhabirler tarafından görüntülendi. Kutluay ve Sponza çifti, bir mağaza önünde karşılaştı. Kutluay ve Sponza, kısa süre ayaküstü konuştu. Eski basketbolcu hızlı adımlarla AVM'den ayrılırken, Sponza bir kız arkadaşıyla alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti. İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yla yaşadığı aşk nedeniyle iki çocuğunun annesi 13 yıllık eşi Demet Şener'den ayrılmıştı.

