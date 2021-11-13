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13 Kasım 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 15:30:00

İbrahim Kutluay ve eski sevgilisi Edwina Sponza'dan AVM'de köşe kapmaca

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İbrahim Kutluay, bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Edwina Sponza'yla AVM'de karşılaştı. İkili, aynı kadraja girmemek için adeta köşe kapmaca oynadı.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Edwina Sponza'yla önceki gün objektiflere yansıdı. İstinyePark alışveriş merkezine ayrı ayrı gelen ikili, yine ayrı ayrı muhabirler tarafından görüntülendi. Kutluay ve Sponza çifti, bir mağaza önünde karşılaştı. Kutluay ve Sponza, kısa süre ayaküstü konuştu. Eski basketbolcu hızlı adımlarla AVM'den ayrılırken, Sponza bir kız arkadaşıyla alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti. İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yla yaşadığı aşk nedeniyle iki çocuğunun annesi 13 yıllık eşi Demet Şener'den ayrılmıştı.

Etiketler : ibrahim kutluay edwina sponza magazin haberleri
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