İbrahim Kutluay Ece Sükan ile aşk haberlerini yalanladı: Yok öyle bir şey

Sosyetik Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisi sonrası eski sevgilisi Ece Sükan ile tekrar aşk yaşamaya başladığı iddia edilen eski basketbolcu İbrahim Kutluay, İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Kutluay bir mekânda arkadaşıyla buluşarak sohbet etti. Keyifli geçen kahve sonrası Kutluay, Ece Sükan'la aşk yaşadıkları iddiaları hakkında konuştu. Kutluay, "Arkadaşlar yok öyle bir şey" diyerek haberleri yalanlayan eski basketbolcu arabasına binerek uzaklaştı.

