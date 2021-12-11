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11 Aralık 2021 Cumartesi 10:44:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 10:45:00

İbrahim Kutluay Ece Sükan ile aşk haberlerini yalanladı: Yok öyle bir şey

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İbrahim Kutluay'ın Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisi sonrası eski sevgilisi Ece Sükan ile tekrar aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. İbrahim Kutluay, Ece Sükan ile aşk yaşadıklarına dair çıkan haberleri yalanladı.

Sosyetik Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisi sonrası eski sevgilisi Ece Sükan ile tekrar aşk yaşamaya başladığı iddia edilen eski basketbolcu İbrahim Kutluay, İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Kutluay bir mekânda arkadaşıyla buluşarak sohbet etti. Keyifli geçen kahve sonrası Kutluay, Ece Sükan'la aşk yaşadıkları iddiaları hakkında konuştu. Kutluay, "Arkadaşlar yok öyle bir şey" diyerek haberleri yalanlayan eski basketbolcu arabasına binerek uzaklaştı.

Etiketler : ibrahim kutluay ese sükan edwina sponza aşk magazin
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