İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan aşkının ilk fotoğrafı

Oyuncu, İbrahim Çelikkol bir süredir birlikte olduğu Natali Yarcan'la ilişkisini gözler önüne serdi. Dijitalde yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisinde yer alan oyuncu, aşka geldi. Geçtiğimiz aylarda 5 yıllık eşi Mihre Mutlu'dan anlaşmalı olarak boşanan Çelikkol, Natali Yarcan'la yeni bir aşka yelken açtı.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çiften ilk fotoğraf geldi. Oyuncu, sosyal medya hesabından Yarcan'la romantik bir karesini paylaştı. İkilinin hayranlarını Çelikkol'un gönderisine binlerce beğenide bulundu. Çelikkol, önümüzdeki günlerde Birce Akalay ve Miray Daner'le rol aldığı 'Kuş Uçuşu' dizisinin ikinci ve üçüncü sezon çekimleri için kamera karşısına geçerek sete çıkacak.