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06 Ekim 2020 Salı 13:01:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 13:01:00

İbo Show geri dönüyor! İşte ilk konuklar ve ilk bölümden kareler

Kaynak: Akşam

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İbrahim Tatlıses 9 yıl aradan sonra bir döneme damga vuran 'İbo Show' programıyla geri dönüyor. Tatlıses'in ilk konukları ise 9 yıl önceki son konukları olan Kutsi ve Deniz Seki olacak. İşte İbo Show'un ilk bölümü için gelen o fotoğraf

İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı "İbo Show" 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor. Programın ilk konukları belli oldu ve kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Merakla beklenen "İbo Show" programıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı. 9 yılın ardından ekranlara geri dönecek olan İbrahim Tatlıses, Kutsi ve Deniz Seki'yi konuk olarak ağırlayacak. Star TV'de yayınlanan fragmanda 'yakında' ibaresi kullanılırken, ilk bölümün görüntüleri de paylaşıldı. Net tarih bilgisi verilmezken, Ekim ayı içinde ilk bölümün yayınlanması televizyon kulislerinde gezen iddialar arasında yer alıyor.

SON KONUKLAR 9 YIL SONRA İLK KONUK OLUYOR

Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden “nerede kalmıştık?” diyerek ilk bölümün açılışını yapıyor. Daha önce hiç konuşulmayanların konuşulacağı programda, hasret kaldığınız ses, yıllar sonra yeniden daha gür çıkacak!

“O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano’ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?” gibi daha bir çok sorunun cevabının yer alacağı programda, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak.

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