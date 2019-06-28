'Huzuru Şener'de buldum'

Önceki akşam 'Geçmiş Olsun' adlı filmin galasına katılan güzel oyuncu ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. 4 yıldır futbolcu Şener Özbayraklı'yla birlikte olduğunu dile getiren Makal, “Evet, güzel bir birlikteliğimiz var ve çok mutluyuz. Aradığım huzuru onda buldum” şeklinde konuştu.