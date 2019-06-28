28 Haziran 2019 08:00 | Cuma
'Huzuru Şener'de buldum'
Tarih öğretmenliğini bırakıp Yeni Gelin dizisiyle ekranlarda boy gösteren Şilan Makal'ın, Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Önceki akşam 'Geçmiş Olsun' adlı filmin galasına katılan güzel oyuncu ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. 4 yıldır futbolcu Şener Özbayraklı'yla birlikte olduğunu dile getiren Makal, “Evet, güzel bir birlikteliğimiz var ve çok mutluyuz. Aradığım huzuru onda buldum” şeklinde konuştu.
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