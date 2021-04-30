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30 Nisan 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 17:00:00

Huzursuzluk vermek istemiyor

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Eski eşler Bekir Aksoy ile Derya Çavuşoğlu, bir kez daha karşı karşıya geldi!

Eski eşler Bekir Aksoy ile Derya Çavuşoğlu, bir kez daha karşı karşıya geldi! Bekir Aksoy, çocuğunu görmediğini iddia eden Derya Çavuşoğlu'na 'Herkes kendi işine baksın' diyerek suçlamaları reddetmişti. Oyuncunun açıklamalarının ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Çavuşoğlu, "Benim Instagram'a yazdığım bir çığlıktı inanın. Amacım huzursuzluk vermek değil. Bu onunla Allah arasında kalsın" dedi.

Recep ASLAN

Etiketler : bekir aksoy derya çavuşoğlu çocuk
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