Hürrem Erman bana babalık yaptı

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına Erman Film'in kurucusu, yapımcı Hürrem Erman'ın oğlu Fuat Erman konuk oldu. Hürrem Erman ile kariyerinde birçok filme imza atan Koçyiğit "Hürrem Erman, babalık görevi yapmıştı bana. Kariyerimde nasıl adımlar atmam gerektiği, niçin yapmam niçin yapmamam gerektiği konusunda bana fikirler verdi. Birlikte yaptığımız filmleri hatırlayınca, nasıl bir grafik çizmiş bana, adeta benim kariyer hocam olmuş" dedi.

