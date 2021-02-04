Hüner Coşkuner hayatını kaybetti

Tedavi gördüğü hastaneden yoğum bakıma alındığı açıklaması yapılan Hüner Coşkuner, saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı hastanenin açıklaması şöyle:

"Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır."