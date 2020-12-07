Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!
Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine, her dilde 'evet' anlamına gelen kelimeleri yazdı. Alkoçlar'ın mutluluğuna tebrik mesajları yağdı.
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, evlilik için ilk kararı verdi. Alkoçlar, nisan ayından beri birlikte olduğu erkek arkadaşı Kaan Demirağ tarafından Antalya’da evlilik teklifi aldı. Yüzüğünü göstermeden erkek arkadaşıyla mutluluk pozlarını yayımlayan Aslışah Alkoçlar, Fransızca, Japonca, İspanyolca ve İngilizce gibi dillerde ‘evet’ yazdı. İkiliye, sosyal medyada tebrik mesajları yağdı. Temmuz ayında müstakbel kayınvalidesi ile tanışan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, birlikteliklerinin birinci yılı olan 4 Mart'ta, Four Seasons'ta nikah masasına oturmayı planlıyor. Ender ve Gülşah Alkoçlar’ın da müstakbel damatlarına onay verdikleri de öğrenildi.
- Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!
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