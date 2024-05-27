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27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:00:00

Hülya Koçyiğit 'Hollywood'u neden reddetti? İşte yanıtı...

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Hülya Koçyiğit, zamanında Hollywood'tan teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi. Pişman olmadığını sözlerine ekleyen Hülya Koçyiğit, Hollywood'u neden reddettiği anlattı.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfalılarla buluştu. Söyleşiye katılan oyuncu, zamanında Hollywood'tan teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi.

Hülya Koçyiğit, "Festivallere bazı insanları yolluyorlar yeni yetenekleri keşfetmek için, artist ajanı diyorlar onlara, 'Susuz Yaz'ı seyrettikten sonra benimle tanışmak istediler ve bana bir teklifte bulundular. Fakat 16 yaşındaydım ve böyle bir maceraya girebilecek bir cesaretim yoktu'' dedi.

Oyuncu bu kararında pişman olmadığını sözlerine ekledi.

Etiketler : hülya koçyiğit oyuncu hollywood
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