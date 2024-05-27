Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfalılarla buluştu. Söyleşiye katılan oyuncu, zamanında Hollywood'tan teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi.

Hülya Koçyiğit, "Festivallere bazı insanları yolluyorlar yeni yetenekleri keşfetmek için, artist ajanı diyorlar onlara, 'Susuz Yaz'ı seyrettikten sonra benimle tanışmak istediler ve bana bir teklifte bulundular. Fakat 16 yaşındaydım ve böyle bir maceraya girebilecek bir cesaretim yoktu'' dedi.



Oyuncu bu kararında pişman olmadığını sözlerine ekledi.