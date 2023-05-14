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14 Mayıs 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 10:15:00

Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık

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Anneler günü etkinliğine katılan Hülya Koçyiğit, anne olmanın sorumluluğundan bahsederek, "Allah'ın kadına verdiği bir ayrıcalık, çok özel ve güzel bir duygu" dedi.

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, Çayırova'da düzenlenen anneler günü programına katıldı. Kadın olmanın ve anne olmanın güzelliği ve getirdiği sorumluluklardan bahseden Koçyiğit, kadınların sosyal yaşamdaki önemine değindi.

Koçyiğit, "Annelik Allah'ın kadına verdiği bir ayrıcalık, çok özel ve güzel bir duygu... Bu özel günde bütün annelerin ve anne olmaya hazırlananların anneler gününü bütün kalbimle kutluyorum" dedi. Program sonunda ayakta alkışlanan Koçyiğit, yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. Eski milli futbolcu Selim Soydan'la mutlu evliliğinde yarım asrı deviren Koçyiğit'in Gülşah Alkoçlar adında kızı bulunuyor. Usta ismin Aslışah ve Neslişah adında da iki torunu var.

Etiketler : türk sineması hülya koçyiğit kadın anne annelik
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