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17 Ocak 2024 Çarşamba 07:33:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 07:33:00

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

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Hülya Avşar'a, Yalçın Dümer'in kendisi hakkında yaptığı, "1990'da çekilen 'Hasan Boğuldu' filminin setinde Hülya, sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı" açıklaması soruldu.

Hülya Avşar, Sarıyer'deki bir mekânda yeni yaşına giren kızı Zehra Çilingiroğlu ile yemek yedi. Yeni yaşından beklentileri sorulan Çilingiroğlu, ailesiyle sağlık, mutluluk ve huzur dileklerinde bulundu. 2024'te yeni projelerinin olduğunu ve dijital platformla barış sağlamaya çalıştığını dile getiren Avşar, "Mekânın sahibi geliyor" dedi.

Hülya Avşar'a, Yalçın Dümer'in kendisi hakkında yaptığı, "1990'da çekilen 'Hasan Boğuldu' filminin setinde Hülya, sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı" açıklaması soruldu.

Avşar, "Olabilir, bu anormal bir şey mi? O erkek, ben kadınım. Gayet normal yani... Yalçın'ı çok severim, çok tatlı ama bilmiyordum. 'Eşek herif; sen beni mi dikizliyordun? Gizli gizli bakıyordun bana he!' diye bağırmam gerekirken... Bakmış olabilir" dedi.

Etiketler : hülya avşar yalçın dümen hasan boğuldu
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